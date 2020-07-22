Уряд створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Кабінет Міністрів України під час засідання 22 липня ухвалив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Очільником новоутвореного міністерства стане віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, передає Урядовий портал.

Уруський зауважив, що метою прийняття акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

"Прийняття цієї постанови дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, забезпечить розвиток регіонів", - зазначив він.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, першочерговий пріоритет нового відомства - оборонна високотехнологічна галузь, яка має значний потенціал в Україні.