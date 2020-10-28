Уряд України зняв обмеження на зарплати в держкомпаніях

Кабінет Міністрів України з жовтня зняв обмеження на зарплати керівників, членів виконавчих органів і винагороди членам наглядових рад державних компаній, свідчить постанова уряду від 26 жовтня, оприлюднена на "Урядовому порталі".

"Встановити, що у жовтні 2020 року і в подальшому розмір зарплати керівників, членів виконавчих органів і винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначаються відповідно до умов контрактів...", - зазначено в документі.

Отже, Кабмін скористався пунктом 4 другого розділу "Прикінцеві положення" закону від 17 вересня 2020 року з поправками до держбюджету на 2020 рік.

Як повідомлялося, 29 квітня 2020 року уряд рекомендував обмежити розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад державних компаній до 47 тис. грн на місяць. Окрім того, влада України в меморандумі МВФ щодо нової програми stand-by взяла зобов'язання скасувати зазначену рекомендацію до 1 липня поточного року, проте цього зроблено не було.

28 серпня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантинних обмежень в Україні, зокрема про обмеження зарплат топ-менеджерів держкомпаній.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль запропонував головам наглядових рад можливі варіанти виходу з ситуації, яка склалася навколо обмежень заробітних плат, і закликав їх до діалогу. Зокрема, було запропоновано варіант обмеження збільшення максимальної суми виплат на перехідний період.

Водночас закон із поправками до держбюджету на 2020 рік надав Кабміну на період дії карантину право скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених відповідними законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19, крім випадків, коли зазначене може призвести до обмеження конституційних прав чи свобод.