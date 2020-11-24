Уряд відтермінував підвищення зарплат вчителям до кінця 2021 року

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує збільшення посадових окладів для вчителів на рік - до 31 грудня 2021 року

Про це йдеться у постанові Кабінету мінітрів No1149 від 23 листопада 2020 року.

"Зупинити до 31 грудня 2021 р. дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. No822", - йдеться у тексті документу.

Нагадаємо, зазначеною постановою з 1 січня 2021 року мало бути встановлено найменший розмір посадового окладу педагогічного працівника на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У той же час, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram написав, що зарплати освітян зростатимуть, "незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу".

Так, за його інформацією, цьогоріч було знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери на 5,8% з 1 вересня.

Він додав, що у проєкті державного бюджету на 2021 рік на галузь освіти передбачено 173,8 млн грн, що на 34 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

Шкарлет також нагадав, що згідно із запланованим підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня наступного року розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери збільшаться на 20%, а з липня - ще на 8,3%. Тобто, вказав він, кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені.

Раніше Міністерство освіти і науки пояснило відтермінування підвищення окладів вчителів на рік через відсутність неінфляційних джерел фінансування.



