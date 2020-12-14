Уряд виділив додаткові 6 млрд грн на Фонд боротьби з COVID-19

Кабінет міністрів збільшив видатки Фонду боротьби з коронавірусом на 6 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як зазначили в уряді, збільшити фонд вирішили через необхідність боротьби із наслідками пандемії коронавірусу в Україні.

Збільшення COVID-фонду стало можливим завдяки економії грошей державного бюджету, що прогнозується до кінця року за відповідними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Що це за фонд?

Після запровадження в Україні карантину 13 березня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету у зв'язку зі створенням в Україні Фонду боротьби з коронавірусом. Цей фонд був створений тимчасово (на період дії карантину) для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних з епідемією. До фонду долучили кошти ЄС, урядів інших держав та грантових організацій.

Скільки коштів вже витратили?

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, станом на 2 грудня з 74,9 млрд грн COVID-фонду вже витратили 42,3 млрд грн (64% від виділених коштів).

З цієї суми на охорону здоров'я виділили 18,5 млрд, із яких вже витратили 9,3 млрд грн. На витрати у сфері соціального захисту виділили 11,7 млрд грн (9,4 млрд грн).

Ще 32,4 млрд грн виділили на стимулювання економіки (використали 20,8 млрд грн - майже всі кошти спрямували на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг). А 2,7 млрд грн виділили на забезпечення правопорядку (2,5 млрд грн із них вже витратили).

Громадське телебачення

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