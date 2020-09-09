Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік

На черговому засіданні Кабінету міністрів України затвердили План пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Уряд назвав кроки для реалізації реформи державного управління.

Про це 9 вересня повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Серед пріоритетних дій: