Уряд затвердив програму діяльності – Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив програму своєї діяльності та найближчим часом внесе її на розгляд парламенту.
Про це у Тelegram повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності. Найближчим часом подамо її на розгляд до Верховної Ради», - зазначив очільник уряду.
За словами Прем'єр-міністра, від самого початку роботи Кабміну під його керівництвом було виділено системні пріоритети.
«Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов'язково продовжимо їх втілювати, попри Covid-19», - наголосив Шмигаль.
Глава уряду пообіцяв оприлюднити програму найближчим часом.