Уряд змінив порядок розрахунків за газ на початку опалювального сезону

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постанова розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року.

Постанова прийнята з доопрацюванням у дводенний термін.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко висловив незгоду з основним пунктом постанови. За його словами, "це призведе до зниження рівня розрахунків за природний газ для виробництва електроенергії і стане причиною звернень НАК "Нафтогаз України" за компенсацією витрат за рахунок державного бюджету".

Згідно з постановою, показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з НАК "Нафтогаз України" будуть розраховуватися окремо.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, діючі норми не дають "Нафтогазу" можливості встановлювати ліміти газу і ставлять під загрозу опалювальний сезон в окремих містах.

У документі зазначається, що за інформацією НАК "Нафтогаз України", з 30 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким "Нафтогаз" поставив природний газ для виробництва електроенергії, 25 мають значну заборгованість.

Разом із тим, у м. Біла Церква Київської області, наприклад, виник ризик, що 60 тисяч населення міста залишаться без тепла на зиму. ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що без тепла можуть залишитися майже четверть міста, йдеться в документі.

Причиною зупинки є багатомільйонна заборгованість самого підприємства, а також великий борг перед "Білоцерківською ТЕЦ" за спожиту енергію (513 млн грн). Проте заборгованість ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії складає лише 2,3 млн грн.

"Виходом може стати розділення відповідальності у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть можливість "Білоцерківській ТЕЦ" мати ліміти газу, які прогарантують стабільний опалювальний сезон для населення", - зазначаються в пояснювальній записці до проекту.

Згідно з постановою, "Нафтогаз" має право постачати газ у разі досягнення станом на 23 число місяця, що передує місяцю, рівня розрахунків виробника теплової енергії, що використовується для виробництва теплової енергії не нижче 90%, а для виробника теплової енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна і який використовує природний газ для виробництва теплової та електричної енергії, не нижче 60%.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" у вересні 2020 року підвищив ціни на газ для виробників тепла на 45%.

Постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинила діяти в частині постачання газу для потреб населення.