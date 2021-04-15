Уряд змінив правила нарахування житлових субсидій

Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ пропонує: переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій; враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається. Також постанова закріплює посилення вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій.