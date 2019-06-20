USAID рекомендовал Украине запускать новый энергорынок в "безопасном режиме"

Украине стоит запускать новый рынок электроэнергии с 1 июля в безопасном режиме, сказано в рекомендациях Агентства США по международному развитию (USAID) "Проект энергетической безопасности" по результатам прошедшего 19 июня круглого стола по открытию оптового рынка электроэнергии. Копия рекомендаций есть в распоряжении "Українських новин".

"Мы рекомендуем запустить рынок в "безопасном режиме", чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинских потребителей электроэнергией надлежащего качества по приемлемым ценам", - цитирует агентство старшего советника USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

Действие энергорынка в безопасном режиме означает введение ряда ограничений на переходный период, которые позволят минимизировать финансовые и технические риски, сказано в рекомендациях.

В частности, речь идет о механизме спецобязательств для сохранения существующих тарифов для населения, требовании о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, а также четких правилах расчета и ценовых ограничениях на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед. Среди рекомендаций указаны совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.

Открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы отрасли и уменьшит непредсказуемость ценообразования, а также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе, убеждены в USAID.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

5 июня Кабинет Министров Украины принял постановления "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам", сообщают "Українські новини".

Эти документы необходимы для запуска нового рынка электроэнергии. Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, у своевременного внедрения нового рынка электроэнергии нет альтернативы, так как дата его запуска определена законом о рынке электрической энергии.

Для сохранения стабильных тарифов на электроэнергию 12 июня в Кабмине решили назначить отдельного оператора - государственное предприятие "Гарантированный покупатель". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.