Условия МВФ для новой кредитной программы: рынок земли и закон против Коломойского.

Международный валютный фонд рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта No2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта No2571 о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Об этом в интервью "Минфину" рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

"Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, только резиденты Украины или и иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены", - сказала Рожкова.

"Если же говорить о финансовой сфере, то это законопроект No2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют "антиколомойским", но это ошибка. Он совершенно не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали", - сказала представительница НБУ.

По ее словам, такой закон нужен был еще в 2015-2016 годах, когда с рынка выводилось большое количество банков и оказалось, что существующие правила и процедуры не позволяют Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов оперативно реагировать и принимать решения.

"Важная норма документа - признание банка банкротом и ликвидация финучреждения - процессы необратимые, их нельзя развернуть вспять", - сказала Рожкова.

"Точно так же нельзя отменить продажу банка новому владельцу. Возьмем, например, неплатежеспособный Астра Банк, который являлся сателлитом Дельта Банка Николая Лагуна и был, по сути, "пустышкой". В 2015 году банк был признан неплатежеспособным, Фонд гарантирования его продал. Теперь он работает под названием Агропросперис - входит в международный холдинг и специализируется на обслуживании небольших сельскохозяйственных предприятий. У него прекрасные кредитные программы для фермеров, прекрасный портфель. Но экс-собственники подали в суд и требуют признать продажу недействительной и вернуть им банк", - добавила она.

Напомним, что Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд, но соглашение еще не утвердил Совет директоров.

Кредитная программа расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд.