Уволился руководитель газового бизнеса Фирташа

Александр Притыка уволился с должности главы ООО Региональная газоснабжающая компания (РГК), управляющей всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на самого Притыку.

При этом он не объяснил причин своего решения. По данным источников издания, увольнение Притыки связано с конфликтом между ним и Фирташем, возникшим на почве кадровых разногласий по одной из подконтрольных РГК компаний.

"На самом деле эти разногласия были только поводом для ухода. Притыка давно хотел уйти", - говорит источник.

Александр Притыка являлся главой РГК с момента ее основания - с 2010 г. "РГК - был авторский проект Притыки в рамках бизнеса Фирташа. С его уходом компания, скорее всего, прекратит свое существование", - говорит источник издания.

Решение об уходе из РГК было принято Александром Притыкой 21 сентября.

Региональная газоснабжающая компания управляет 22 облгазами (операторами газораспределительных сетей) и двумя десятками газсбытов (компаний по продаже газа населению).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Фирташ основал в Швейцарии трейдинговую компанию FiLada AG для торговли удобрениями, химической продукцией и нефтепродуктами.