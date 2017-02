Уже очень скоро нефть подешевеет так же, как и соль

Общепринятое мнение, что развивающиеся экономики будут проходить тот же путь в энергетике и технологиях, что и экономики развитых стран, оказалось ошибочным. В связи с этим не оправдались и прогнозы, что по мере развития отстающих стран спрос на энергоносители будет расти быстро и бесконечно. Не оправдалась так же и установка, что нефть и газ - исчерпаемые ресурсы, ценность, а соответственно и стоимость которых со временем будет только увеличиваться. Современные тенденции показывают, что эпоха энергетики углеводородов совсем скоро может стать далеким прошлым. О том, почему это происходит, рассказал в своей лекции "Мир без нефти" Искандер Дияшев, инструктор в американской энергетической компании Petroskills.

Мир знает много неоправдавшихся прогнозов. Например, сделанный в 60-х прогноз Римского клуба относительно кризиса развития мировой экономики, который наступит по мере исчерпаемости ресурсов. Именно сейчас эти предсказания должны были бы сбыться, но этого не произошло.

Была так называемая "кривая Хабберта", суть которой состояла в том, что, поскольку нефть и газ - невозобновляемые ресурсы, то наступит момент, когда нам станет очень не хватать объемов их добычи для покрытия потребностей мира в энергии.

Также была книга Мэтью Симмонса Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy, которая заложила основы благосостояния нефтяников в конце ХХ века. Симмонс очень уверенно и успешно проповедовал идею о том, что на Ближнем Востоке заканчивается нефть. В результате контракты на поставку нефти стали финансовым инструментом, который должен дорожать в будущем. А реальной, "мокрой" нефти стало торговаться значительно меньше, чем "бумажной". Цены на нефть оторвались от фундаментального баланса спроса и предложения, и нефтяники заработали много денег.

Но в то же время была и другая теория, так называемая "пирамида ресурсов" Стива Олдриджа, который с 80-х работал над проблемой извлечения запасов углеводородов из низкопроницаемых пластов (труднодоступные запасы, - "Апостроф"). Эта теория заключается в том, что ресурсов нефти и газа неисчерпаемое количество, вопрос только в технологиях и цене. То есть для каждого уровня цены будут находиться технологии, которые позволят добывать все большее и большее количество запасов. Что, собственно, и оказалось правдой.

Последние оценки запасов ресурсов углеводородов мире говорят о том, что при нынешнем уровне потребления нефти и газа их хватит на срок от 150 до 380 лет. Эти оценки базируются на технологиях, которые существуют сегодня, поэтом мы можем говорить, что нефть и газ - неисчерпаемый ресурс.

Соответственно, ценность запасов углеводородов исчезает, появляется только ценность добычи.

Не оправдались фундаментальные прогнозы о том, что мир будет потреблять все больше и больше энергоресурсов на ископаемом топливе, то есть нефти, газе и угле. В странах с развитой экономикой вместо этого происходит стабилизация потребления энергии и углеводородов, а затем их сокращение. При этом рост ВВП этих стран продолжается.

Это позволяет предположить, что в развивающихся странах, где потребление энергии все еще растет, тоже наступит момент, когда их экономики продолжат увеличиваться, а потребление энергии станет падать.

Мы сейчас входим в эпоху великого соревнования между разными источниками энергии и обилия доступной энергии. Итог этого соревнования уже известен, вопрос лишь в том, когда он произойдет.

Индустрию по добыче нефти ждет то же самое, что и бизнес по добыче соли, которая на протяжении веков была дорогим товаром, а сейчас стоит очень дешево. Соль на протяжении веков широко использовали для хранения пищи. В 1860 году фунт свежего мяса в Калифорнии стоил 25 центов, а фунт соленого - 75 центов. На фунт мяса нужно примерно 12,5 г соли, которые увеличивают его стоимость втрое. Если таким образом пересчитать стоимость соли на современные деньги с учетом инфляции, то сейчас она должна стоить около $1000 за килограмм. Но на самом деле она стоит несоизмеримо меньше.

Этот откат с солью произошел из-за переоценки ее мировых запасов (оказалось, что их очень много), изобретения новых технологий бурения, а также искусственной заморозки, то есть холодильников.

То же самое ждет и цены на нефть и газ. Единственная разница в том, что тогда люди не понимали, что появится альтернатива соли. Сегодня же мы знаем, что альтернатива углеводородам есть. Поэтому, если мы будем медленно вырабатывать имеющиеся ресурсы нефти и газа, то много потеряем. Ведь очень скоро они будут обесценены.

Время перехода на новые технологии в какой бы то ни было отрасли сокращается со второй половины ХХ века. В среднем он занимал примерно 30-45 лет. Но вот в сфере альтернативной энергетики этот период значительно сокращается, в некоторых случаях даже до 10 лет.

Следует помнить, что в цене нефти сегодня стоимость самой энергии далеко не главный компонент. Гораздо большее значение имеет удобство использования этой энергии, после того как нефть перегоняется в бензин. То есть тот факт, что на одном бензобаке можно проехать очень большое расстояние. Мы платим главным образом за высокую плотность энергии в нефти.

Но если мы получим такую же высокую плотность энергии в альтернативных технологиях, нефть перестанет быть дорогим ресурсом. При этом надо указать, что две трети нефти в мире используется на нужды, связанные с транспортом, производством бензина и другого топлива.

В то же время, по подсчетам экспертов, уже в ближайшие 5-8 лет в мире может появиться 28 млн электромобилей, что составит около 2,5% мирового парка авто. Это позволит сократить потребление бензина на 1 млн баррелей. Для того чтобы произвести такое количество топлива, необходимо 2 млн баррелей нефти в сутки, которые фактически уйдут с рынка. Я предполагаю, что после этой точки мы должны увидеть тенденцию устойчивого падения спроса на нефть.

К 2020 году в США можно будет купить 200 видов электромобилей. Есть прогнозы, что к 2030 году их число может вырасти до 1 тыс. В то же время в мире существует всего около 1 тыс. видов автомобилей. Поэтому данная тенденция с увеличением количества моделей электромобилей говорит о том, что уже через 15 лет или чуть больше все авто в мире будут электрифицированы.

Но сейчас у электромобилей есть две серьезные проблемы: батарея заряжается долго, и ее не хватает на большой отрезок пути. Но в то уже время есть технология суперконденсаторов, которые заряжаются за 16 секунд практически до той же плотности энергии, которую можно достичь в лучших на сегодня батареях. Также появились разработки нового типа батареи - литий-серные аккумуляторы с использованием графена. Плотность энергии в такой батарее очень близка к плотности энергии в бензине.

Эти разработки появились в 2014 году, а за открытие графена исследователи получили Нобелевскую премию в 2010-м. Скорость, с которой разработки в этой сфере переходят в стадию массового производства, могут составлять всего лишь 10 лет. При том, что компонентов, которые необходимы для таких батарей, в мире есть достаточное количество. Поэтому массовое внедрение технологии может произойти уже в обозримом будущем.

С газом похожая ситуация. Примерно три четверти газа в мире используется для генерации электричества. Мир сейчас использует около 16 тераватт мощности. Это большая цифра. Можно спрогнозировать, что из-за роста населения примерно к 2045-2050 годам к ней придется добавить еще около 70% мощности. Может потребление дойдет до 30-40 тераватт, чтобы мир мог продолжать развиваться и эффективно функционировать.

Солнечная энергия предоставляет 100 тыс. тераватт мощности. То есть, если собрать хотя бы 0,1%, то проблема будет полностью решена. Зоны с наибольшим количеством солнца на Земле совпадают с регионами, где новая энергия будет больше всего востребована (Азия, Африка, - "Апостроф"). Это все развивающиеся страны. В Европе и США потребление энергии на душу населения стабилизируется и снижается. Но в развивающихся странах солнечная энергетика вполне может занять большую долю.

Но сейчас распространение таких технологий ограничивает высокая стоимость элементов солнечной батареи. Однако и здесь есть прогресс. 40 лет назад в ведущих лабораториях эффективность солнечных элементов составляла 10-20%, именно такую долю энергии, которая попадает на элемент, можно было конвертировать в электричество. Сегодня передний край исследований в этой области находится ближе к 45-47%. На уровне массового производства эффективность солнечных элементов достигла 16-20%. И этот процесс продолжается и ускоряется потому, что появилось больше лабораторий и увеличилось финансирование.

Стоимость же 1 ватта мощности солнечных батарей уже упала на 24%, при том что объемы их производства удвоились. Эта тенденция продолжается, и пока нет механизма, который бы остановил ее.

Искандер Дияшев

