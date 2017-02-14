В 2016 году было получено 600 млн гривен на развитие Донбасса

Во вторник, 14 февраля, заместитель главы МинАТО Юсуф Куркчи сообщил, что за минувший год Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц получило 600 миллионов гривен финансовой помощи для развития Донбасса, передает "Урядовый курьер".

"В прошлом году от международных финансовых организаций и других доноров международной технической помощи, направленных на восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, получили примерно 600 млн гривен. Результаты сотрудничества должны оценивать конечные получатели помощи", - подчеркнул замминистра.

Курчки добавил, что министерство продолжает проводить регулярные встречи с международными партнерами, чтобы и в дальнейшем рассчитывать на их финансовую поддержку для нуждающегося региона.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что часть налогов, которые поступают в бюджет из предприятий оккупированной части Донецка, идут на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец рассказал, кому выгодна блокада железнодорожных путей на Донбассе.