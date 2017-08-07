В 2017 году Госпогранслужба потратит на проект "Стена" около 500 млн гривен

В 2017 году на проект "Стена" рассчитывают потратить около 500 млн гривен. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн гривен, это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд гривен. В 2017 году на проект было выделено 200 млн гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн гривен. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн гривен, что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", - сообщил Цигикол.

По его словам, проект "Стена" испытывает существенное недофинансирование, вследствие чего замедляется его реализация. На сегодня уже обустроено 274,6 км противотанковых рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений и почти 180 км рокадных дорог. До конца года планируется завершить работы в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что к хищениям на проекте "Стена" причастна фиктивная фирма, состоящая из одного человека. НАБУ установило, что три компании, получив от Госпогранслужбы средства на реализацию проекта "Стена", перечислили их компании "Кит-Трейд". По данным следствия, часть средств в размере около 4 млн гривен были сняты наличными директором этой компании. Еще часть перечислили на счета других предприятий с признаками фиктивности.