В 2017 году инфляция в Украине составит 9,1%, - обновленный прогноз НБУ

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год в сторону увеличения до 9,1% в основном как результат двукратного повышения минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При этом сообщается, что прогноз на 2018 год остался неизменным и составляет 6,0%. По информации регулятора, прогнозы инфляции остаются в пределах объявленных целевых ориентиров на следующие два года (8% ± 2 п. п. - на 2017 год и 6% ± 2 п. п. - 2018 год).

Вместе с тем прогнозируется, что в 2017 году ускорятся базовая инфляция (до 6,3%) и инфляция сырых продуктов (до 7,0%). По мнению НБУ, это будет обусловлено дальнейшим восстановлением внутреннего спроса, в том числе из- за повышения минимальной заработной платы, и исчерпанием действия факторов предложения сырых продовольственных товаров, которые сдерживали рост цен в 2016 году.

Однако, согласно обновленному прогнозу, уже в 2018 году инфляция вернется к центральному значение целевого диапазона. В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация базовой инфляции на уровне около 5% на фоне проведения взвешенной монетарной и фискальной политики.

Также отмечается, что административно-регулируемая инфляция, с одной стороны, выступит главным фактором замедления потребительской инфляции в 2017-2018 годах, поскольку отдельные тарифы уже были повышены до рыночно обоснованного уровня.С другой стороны, ее вклад в общее изменение потребительских цен будет оставаться высоким, в частности из-за увеличения стоимости импортируемых энергоресурсов.

Кроме того согласно ожиданиям регулятора, в 2017-2018 годах экономический рост постепенно будет ускоряться - до 2,8% и 3,0% соответственно. А дефицит текущего счета останется на уровне 2016 года ($3,5 млрд в 2017 году и $3,4 млрд в 2018 году) и будет покрыт притоком капитала по финансовому счету.

Помимо этого прогнозируется, что получения запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с МВФ, даст возможность пополнить международные резервы до $27,1 млрд на конец следующего года.

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