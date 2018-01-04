В 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в 2017 году немецкие компании создали в Украине 2 тыс. новых рабочих мест.

"За последний 2017 год, по нашим приблизительным подсчетам немецкие компании создали, минимум, 2 тыс. рабочих мест в Украине", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что одна только немецкая автомобильная промышленность создала более 30 тыс. рабочих мест в Украине.