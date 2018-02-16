В 2017 году поезд "Киев-Москва" стал одним из самых прибыльных

Пять самых прибыльных поездов 2017 года:

- No5/6 Киев - Москва - 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли;

- No23/24 Одесса - Москва - 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли;

- No105/106 Киев - Одесса - 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли;

- No91/92 Киев - Львов - 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли;

- No53/54 Киев - Санкт-Петербург - 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли.

В "Укрзализныце" отметили, что за 2017 год общий убыток компании составил 3,5 млрд гривен.

Пять самых убыточных поездов:

- No70/69 Мариуполь - Львов - 16 вагонов, 93% заселенности, убыток - 159,9 млн грн;

- No686/685 Измаил - Одесса - 9 вагонов, 65% заселенности, убыток - 97,4 млн грн;

- No 357/358 Киев - Рахов - 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток - 90,4 млн грн;

- No134/133 Киев - Лисичанск - 16 вагонов, 94% заселенности, убыток - 80,7 млн грн;

- No608/607 Черновцы - Львов - 10 вагонов, 83% заселенности, убыток - 27,3 млн грн.

Отмечается, что поезда из этого списка Черновцы - Львов и Измаил - Одесса были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" повысит цены на билеты для пассажиров в апреле на 10%.

Вскоре стало известно, что билеты на поезда в Украине, кроме апреля, подорожают и в октябре - на 12%.

Подготовила Татьяна Адамович

Харьковские Известия

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