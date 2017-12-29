В 2017 году "Укроборонпром" передал ВСУ 3,673 тыс. единиц военной техники и вооружения

В 2017 году государственный концерн "Укроборонпром" передал Вооруженным силам 3,673 тыс. единиц военной техники и вооружения, обеспечив выполнение государственного оборонного заказа на 100%.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українські Новини.

"ГК "Укроборонпром" в 2017 году на 100% обеспечил выполнение Государственного оборонного заказа, как и в прошлые годы, это было главной задачей "Укроборонпрома". За этот год в Вооруженные силы Национальной гвардии и других силовых структур Украины передано 3 673 единиц военной техники и вооружения. Из них 2 053 - совершенно новое и модернизированное вооружение", - сказано в нем.

В частности, украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие.

Согласно сообщению, только в октябре Вооруженные силы за один день получили более 200 единиц вооружения на военном полигоне в Житомирской области.

Отмечается, что участие в выполнении заказа принимали более 130 предприятий.

Так, благодаря им было передано более полусотни танков "Булат", восстановленных на харьковском ГП "Завод им. Малышева", десятки новых БТР-4 и БТР-3 от ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" и "Киевского бронетанкового завода", новые РЛС и средства РЭБ от КП "Научно-производственный комплекс "Искра", ракетное вооружение от КБ "ГККБ "Луч"и ГАХК "Артем".

Как сообщали Українські Новини, Гендиректор "Укроборонпрома" Романов подал в отставку.

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