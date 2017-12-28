В 2018 году цену на электричество хотят поднять на 16,2%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, хочет повысить цену электроэнергии на 16,2%

Это следует из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованном на сайте регулятора, передает "ДС".

Повышение должно состояться в два этапа.

Согласно обнародованным данным, планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.

Как сообщает на своей странице в Facebook

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, обращался к председателю НКРЭ Дмитрию Вовку с предложением не проводить такого повышения, так как "для бизнеса электроэнергия и так неадекватно дорогая".

Также Герус отметил, что предлагается установить цену угля в тарифе на уровне 2854 грн за тонну - это в 2,6 раза больше, чем 2 года назад.