В 2018 году Укроборонпром передал ВСУ около 50 самолетов и вертолетов

Предприятия кластера авиастроения ГК "Укроборонпром" за 2018 передали около 50 самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы Украины, обновив авиационный парк и усилив его модернизированными летательными аппаратами, передает пресс-служба концерна

В то же время на авиастроительных предприятиях проводились работы по разработке глубоких модернизаций самолетов, стоящих на вооружении украинской армии, а также создание новых образцов авиационной техники.

За 2018 год украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8.