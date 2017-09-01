В 2018 году в Украину зайдут новые бюджетные авиакомпании, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что в следующем году в Украине заработают три авиакомпании - EasyJet, Eurowings и Ryanair.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну, - сказал глава Мининфраструктуры на встрече с Европейской бизнес ассоциацией.

Кто выигрывает от прихода лоукостов

При этом министр подчеркнул, что потери для аэропорта "Борисполь" от прихода авиакомпании Ryanair выдуманные.

Когда говорят о потенциальных, а на самом деле гиперболизированных и выдуманных потерях для аэропорта "Борисполь", то забывают, что каждый турист привозит в казну страны 300-1000 долларов, - отметил Омелян.

На просьбу уточнить, идет ли речь о конкретных переговорах с этими компаниями о выходе в Украину в 2018 году, Омелян сообщил, что пока воздержится от комментариев.



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