В 2019 году пенсии опять пересчитают - Гройсман

Очередной перерасчет пенсий в Украине должен состояться в 2019 году.

Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Очередной перерасчет пенсий для украинских граждан произойдет в 2019 году, а не так, как это делали когда-то политики", - заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что в результате пенсионной реформы почти 5 млн граждан получили повышение пенсий на более чем 400 гривен.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.