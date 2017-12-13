В Администрации Президента опровергли заявление Курченко о неуплате Порошенко налогов

В Администрации Президента Украины опровергли заявление украинского бизнесмена Сергея Курченко, что глава государства Петр Порошенко не выплатил налоги после продажи медиахолдинга UMH. Об этом говорится в ответе АП на запрос "Радіо Свобода".

"Кошелек Януковича (экс-президента Украины Виктора Януковича. - "ГОРДОН")", который скрывается вместе с ним от украинского правосудия в Москве, является сомнительным источником информации", - заявили в администрации Порошенко.

Издание "КП в Украине" 12 декабря опубликовало заявление пресс-службы Курченко, в котором тот утверждает, что в 2013 году купил у Порошенко медиахолдинг UMH group за $400 млн.

"По имеющейся у меня информации, этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины", - говорилось в заявлении.

Медиахолдинг UMH Group был куплен Курченко у экс-главы Администрации Президента Украины Бориса Ложкина в 2013 году. В холдинг входит более 50 брендов, включая украинские версии Forbes и Vogue, а также издания "Корреспондент", "Фокус", радиостанции "Авторадио", Europa Plus и другие.