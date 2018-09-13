В аэропорт Борисполь зайдут две новые авиакомпании

В аэропорт планируют зайти грузинская авиакомпания Myway Airlines и брюссельская Brussels Airlines

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines 5 октября откроет рейсы из Тбилиси в Киев. Об этом сообщили avianews.com в аэропорту Борисполь.

Отмечается, что на начальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. C 24 октября авиакомпания расширит полетную программу в Киев, добавив третий рейс по средам.

"Аэропорт готов обеспечить авиакомпанию сервисом надлежащего уровня и уже готовится к праздничной встрече первого рейса", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным издания, помимо Myway Airlines 18 октября полеты в Борисполь из Брюсселя также начнет авиакомпания Brussels Airlines.

В июне Myway Airlines начала выполнять регулярные полеты из Батуми и Тбилиси в Харьков. Предполагается, что до конца 2018 года авиаперевозчик откроет рейсы в Киев.

Ранее сообщалось, авиакомпания flydubai намерена перевести обслуживание своих рейсов Дубай-Киев из аэропорта Киев (Жуляны) в аэропорт Борисполь. Позднее эстонский авиаперевозчик Nordica также решил отказаться от услуг столичного аэропорта.