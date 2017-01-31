В аэропорту Киев объяснили, почему закрыли duty free

Решение о прекращении сотрудничества с Pavo group было принято из-за того, что существует несколько уголовных дел по контрабанде товара данной компанией. Об этом сообщил глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский, передает Экономическая правда со ссылкой на пресс-релиз аэропорта.

"Мы подозреваем, что они использовали магазин duty free, который находится на территории аэропорта, просто как прикрытие для своей незаконной деятельности", - отметил глава совета директоров аэропорта.

"Когда наших сотрудников (Мастер-Авиа - принадлежит Василию Хмельницкому и Денису Костржевскому) начали вызывать в правоохранительные органы для дачи пояснений по уголовным делам по поводу возможной контрабандной деятельности компании Pavo, мы приняли решение прекратить сотрудничество с такими партнерами", - заявил он.

Костржевский заявил, что на решение аэропорта прекратить сотрудничество также повлияло то, что компания Pavo нерегулярно платила арендные платежи, задерживала, платила не в том объеме.

"В соответствии с договором аренды, который был заключен между компаниями Мастер-Авиа и Pavo group, в случае расторжения, компания Мастер-Авиа должна уведомить за 60 дней компанию Pavo", - отметил глава совета директоров аэропорта.

"В свою очередь, компания Pavo согласно договора, получив уведомление, должна собраться и за 60 дней уйти. Срок 60 дней истек 27 января 2017 года, в этот день мы аннулировали пропуска работников магазина", - сообщил он.

"Что касается новых арендаторов - мы провели открытый тендер, в котором участвовали практически все duty free - операторы, которые представлены в Украине", - добавил глава совета директоров аэропорта.

Лучшие предложения, отмечает Костржевский, были у компании БФ-групп.

"Компания предложила лучшие финансовые условия и больший ассортимент товаров беспошлинной торговли. По арендной плате: согласно договора, заключенным с новым арендатором БФ-групп, аэропорт будет получать арендную плату на 30% больше, чем по старому договору с Pavo group", - подытожил он.

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