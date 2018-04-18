В аннексированном Крыму "передали" часть острова Тузла в собственность РФ

"Совет министров" аннексированного Крыма на заседании во вторник, 17 апреля, постановил передать в собственность Российской Федерации земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла.

Участок передали для строительства на территории острова инфраструктурного объекта - Керченского моста, пишет DW.

Издание отмечает, что Российская Федерация станет "владельцем" участка после утверждения так называемого акта приема-передачи. Оформления "передачи" находится на завершающей стадии.

"Соответствующее решение приняли после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора", - пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на документ. Читайте также: Оккупационная власть Крыма собирается "отписать" Тузлу России

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста.

Отмечается, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Читайте также: В оккупированном Крыму для подавления протестов готовят казачьи формирования - ИС

Как сообщалось, в ноябре 2017 года строители Керченского моста соединили автодорожными пролетами остров Тузла и тузлинскую косу, которая когда полностью примыкала к Таманскому полуострово, однако в 1920-х годах прошлого века от неё отделился остров Тузла.

В 2003 году имел место украинско-российский конфликт, вызванный строительством россиянами дамбы со стороны Таманского полуострова, который стал причиной кризиса в российско-украинских отношениях. Споры вокруг принадлежности острова привели к тому, что Тузла получила в Украине статус режимной зоны. По мнению некоторых аналитиков, строительство дамбы Россией имело целью оказать давление на Украину с целью урегулирования статуса Керченского пролива и Азовского моря.