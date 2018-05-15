В апреле в Украине подорожали 80% продуктов, лидер - борщевой набор

За апрель рост наблюдался на более чем на 80% наименований продуктов, подлежащих государственному мониторингу по данным Госкомстата.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В апреле 2018 наиболее существенно подорожала свинина - на 6 грн, или на 5%. Отныне свинина стоит в среднем в Украине у 116 гривен за килограмм.

Также в группу лидеров входит говядина, морковь, свекла, капуста, яблоки, куриные филе и тушка, которые подорожали от 1,1 грн к 2,5 грн. Так, в частности, говядина за месяц добавила 2,5 грн, что составляет 2%. Стоимость килограмма говядины в среднем в Украине составляет 125 грн. Морковь, свекла и капуста подорожали соответственно на 2 грн, или на 18%, на 1,8 грн, или 17% и 1,7 грн, или 23%. На конец апреля средняя цена килограмма моркови достигала 12,9 грн, свеклы - 12,6 грн и белокочанной - 9,2 грн. Яблоки в прошлом месяце выросли на 1,5 грн, или 8%, но в мае их цена уже начала снижаться. Куриное филе и тушка в апреле подорожали соответственно на 1,4 грн. и 1,1грн, или 2%. Среднестатистическая цена тушки - 55 грн и филе - 91,5 грн за килограмм.

В апреле также почти на четверть гривны выросла стоимость социальных сортов хлеба. На сегодня средняя цена самого дешевого белого хлеба составляет 15,2 грн за килограмм, а черного - 16,1 грн.

За текущий период существенно снизились цены на гречку - на 1,2 грн, или 6%. За месяц гречка установила своеобразный рекорд, преодолев планку в 19грн за килограмм. На конец апреля ее цена была 18,8 грн за килограмм. Как и предполагали наши эксперты, продолжает снижаться и цена украинского национального продукта - сала, которое стало доступнее на 1 грн., или 2%. Его средняя цена составляет уже 70 грн. Куриные яйца подешевели на 60 коп, или 2% и имеют среднестатистический ценник 26,6 грн за десяток.

Итоги апреля хуже, чем на это рассчитывал Правительство и Национальный банк, но темпы инфляции все же снижаются. При отсутствии значительных колебаний на валютном рынке до сентября мы будем наблюдать стабильность и на продуктовом рынке. Но украинский борщ, со свининой, в апреле все же стал значительно дороже.

Как сообщали Українські Новини, каждый третий украинец не может купить назначенные лекарства, а каждый четвертый экономит на еде.