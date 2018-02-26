В Белой Церкви планируют создать международный аэропорт

Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2020 года создать Международный аэропорт "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также обеспечить развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины, - передает КНК Медиа.

"Характер работ - реконструкция аэродрома; строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала; строительство специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности; установление радиотехнического оборудования, средств посадки и свето-сигнальной системы; создание системы водоотведения, очистных сооружений; установление ограждения, сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра техобслуживания ВС, модернизация мультимодальной инфраструктуры на основе аэропорта Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость проекта - 52 миллиона евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.

"Возможные источники финансирования - из городского, областного, государственного бюджетов, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций", - отмечают в министерстве.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины предложили развивать аэродромы в Гостомеле, Житомире, Нежине и Белой Церкви для лоукост-перевозок.

КНК Медиа

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