В Берлине начались трехсторонние переговоры о транзите газа

Трехсторонняя встреча в Берлине по газовому транзиту, 19 декабря 2019 Министерство энергетики и защиты окружающей среды

В Берлине проходит трехсторонняя встреча по транзиту российского газа в Европу через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"В рамках трехсторонних переговоров относительно условий транспортировки российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецкой стороной", - отмечается в сообщении.

Украинский министр будет вести переговоры с министром экономики и энергетики Германии Пэтэром Альтмайером.

Стороны планируют обсудить соглашение по продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта, который будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Отметим, что 19 декабря во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет искать такие условия газового договора, которые будут выгодны для всех сторон, в том числе и для Украины.