В "Борисполе" приземлился первый рейс Ryanair (фото)

В понедельник, 3 сентября, в столичном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair, который совершил первый рейс в Украину по маршруту Берлин-Киев.

В "Борисполе" самолет Ryanair приземлился в 14:25. Его торжественно встретили водяными пушками две пожарные машины. На летном поле воздушное судно уже ожидали журналисты, чиновники и руководство аэропорта.

После того, как пассажиры первого украинского рейса Ryanair покинули самолет и направились в терминал для прохождения таможенного контроля, состоялась церемония перерезания красной ленты. В ней приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, представители Ryanair и экипаж приземлившегося самолета.

После завершения торжественной встречи участники направились на пресс- конференцию.

Таким образом, лоукстер Ryanair со второй попытки все-таки начал совершать перелеты в Украину.

Напомним, что переговоры с Ryanair продолжались в течение нескольких лет. Сначала планировалось, что лоукостер начнет совершать рейсы из Украины с осени 2017 года, и даже началась продажа билетов. Однако руководство аэропорта "Борисполь" не договорилось с авиакомпанией по ряду вопросов, и переговоры были остановлены.

После этого переговоры возобновились уже с участием министра инфраструктуры Владимира Омеляна и даже президента Петра Порошенко. Впрочем, и в этот раз все проходило не особо гладко. Так, Ryanair опубликовал расписание рейсов, однако не согласовал временные слоты с "Борисполем". Однако позже авиакомпания все же смогла договориться с "Борисполем", изменив расписание ряда рейсов.

Уже в этом году Ryanair начнет летать из Украины в Польшу, Германию, Великобританию, Литву, Испанию, Словакию и Швецию.

Наш Киев

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