В Британии в процессе ареста активов Газпрома были "заморожены" акции "Северного потока-1"

В процессе ареста активов российского Газпрома в Британии "заморожены" акции газопровода "Северный поток".

Об этом сообщается на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Тwitter.

В процесі арешту активів Газпрому у Великобританії була приємна несподіванка - були заарештовані (заморожені) акції Північного Потоку 1, які там несподівано знайшлися:)

- Нафтогаз України (@NaftogazUK) September 14, 2018

"В процессе ареста активов Газпрома в Британии была приятная неожиданность - были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" по иску к российскому "Газпрому". НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в интересах "Нафтогаза". "Газпром "обжаловал решение Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". В свою очередь "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд.

Позже Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил действие выполнения решения Стокгольмского арбитража в деле о транзите газа.

13 сентября главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что апелляционный суд Швеции отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража и подтвердил обязательство Газпрома заплатить Нафтогазу более $2,6 миллиарда в деле относительно транзита газа.

Как известно, "Северный поток" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. Первая нитка была сдана в 2011 году.