В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров о транзите газа.

28 октября 2019 года в Брюсселе состоится новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины. Коротко объясняем, почему это важно.

В Брюсселе проходят переговоры о заключении нового контракта на транзит газа. Действующий ныне 10-летний контракт заканчивается 31 декабря 2019 года. Если нового контракта не заключат, то Украина перестанет быть транзитным государством.

Транзит российского газа в ЕС через украинскую ГТС является крупнейшей статьей экспорта украинских услуг. Ежегодно транзит газа приносит государству около $3 млрд (75 млрд грн) доходов - это около 2-2,5% от ВВП Украины.

Кроме этого, импорт газа, который Украина осуществляет с ЕС происходит путем отбора этого газа на территории Украины. То есть, фактически польский или словацкий газ, который мы импортируем, в Польше или Словакии может никогда не побывать. В случае прекращения транзита газа осуществлять импорт будет затруднительно. В правительстве даже не исключают того, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с поставками газа.

Кроме этого, в случае, если транзит газа через Украину прекратится, государству нужно будет тратить значительные ресурсы на то, чтобы содержать ГТС. Когда есть транзит, то ГТС сама себя окупает.

Украина на переговорах хочет заключить долгосрочный контракт на транзит сроком на 10 лет. В этом же заинтересованы и европейские потребители. В то же время России такой контракт невыгоден, потому что она строит газопроводы в обход Украины - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В случае их запуска Россия может отказаться от украинского транзита. Ввод в эксплуатацию этих газопроводов ожидается в ближайшие несколько лет.

Громадське телебачення

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