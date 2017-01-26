В бюджете нет денег на новые танки "Оплот" и бронемашины "Дозор-Б", - "Укроборонпром"

Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новейшую технику из-за недофинансирования

Об этом "ДС" сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода.

"По состоянию на сегодня возможности "Укрборонпрома" в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии", - отметили в Концерне.

В "Укроборонпроме" добавляют, что делают все возможное, чтобы минимизировать ущерб от нехватки бюджетных средств.

"Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки - это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей оборонки. Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без государственной помощи вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица", - отметили в Госконцерне.

В бюджете на 2017 год заложено на нацбезопасность и оборону 130 млрд гривен, или 5% от ВВП. Это больше, чем в минувшего году на 13,8%.

В частности бюджет Минобороны в 2017 году вырос на 15% - до 64,4 млрд гривен. Из них примерно 6,5 млрд предусмотрено на оружие и технику, на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск - 52 млрд, на лечение и реабилитацию военных - 1,92 млрд. Разведка МОУ может рассчитывать на 1,403 млрд (на 300 млн больше, чем в 2016-м).

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, денег, заложенных в бюджет на оборону, достаточно для содержания, однако не полностью - для развития.

Напомним, что недавно заместитель председателя государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Коробов заявил о том, что "Укроборонпром" готов запустить завод по производству боеприпасов для нужд украинской армии в случае получения финансирования.

Отметим, что недавно пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила о том, что Госконцерн совместно с американской корпорацией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.