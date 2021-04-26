Від 7,99 до 13,50 гривень: постачальники назвали ціни на газ для населення з 1 травня

Ціна на газ для населення за річним тарифом з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року становитиме 7,99-13,50 гривень/куб.м газу.

Про це йдеться в повідомленні консультаційного центру "ГазПравда".

Зазначається, що більшість постачальників газу встановили ціну на газ на рівні 7,99 гривень/куб.м газу.

При цьому державне підприємство "Шепетівкагаз" запропонувало ціну в 10,20 гривень/куб.м газу в рамках річного тарифу. ТОВ "Торгова електрична компанія" запропонувало ціну в 10,80 гривень/куб.м газу в межах річного тарифу.

Також ТОВ "Азовгаз" встановило річну ціну в 12,90 гривень/куб.м газу, ТОВ "Маргаз" - 12,58 гривні/куб. м газу, а компанії "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" і "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" встановили ціну в 13,50 гривень/куб.м газу.

Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила новий річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року складе 7,96 гривні за метр кубічний - у березні ціна на газ становила 6,99 гривні.

Раніше стало відомо, що ціна на газ для населення на 40% вища, ніж для промисловості.

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