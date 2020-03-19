Від коронавіруса постраждають всі ключові драйвери економіки України

Якщо розвинені країни, в розпорядженні яких великі капітали, будуть ліквідовувати наслідки коронавіруса кілька місяців, то Україні можна забути про плани по зростанню економіки, як мінімум, на поточний рік. Всі ключові драйвери економіки постраждають. Про це у своїй статті для ZN.UA пишут Сергій Следзь, редактор відділу мікроекономіки та бізнесу ZN.UA, кандидат економічних наук, та експерт Вадим Башта.

"Перша під ударом - торгівля. З економічної історії України 2019 року: ключовими драйверами зростання стали сільське господарство, торгівля, будівництво і транспорт. Одним з локомотивів, що підтримували вітчизняну економіку на плаву в останні роки, була торгівля. Звичайно, підметені майже під нуль з магазинних полиць крупи і макарони дадуть короткочасний плюс в торговий оборот, тим більше що в суєті скуповуються і супутні товари. Але цей плюс призведе до неминучого спаду в майбутньому, адже на споживання накопичених у домашніх господарствах запасів піде час", - пишуть автори.