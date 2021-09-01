Від початку року держбюджет України перевиконано на 6,3% - Держказначейство

Із січня до серпня 2021 року держбюджет отримав 823 млрд грн доходу - на 6,3% більше від плану (774,3 млрд грн) і на 19, 5% більше за аналогічний період минулого року (688,7 млрд грн). Про це повідомив (.xlsx) пресцентр Державної казначейської служби України.

У серпні доходи держбюджету України становили 142 млрд грн - на 8,7% більше від плану (130,63 млрд грн) і на 41,7% більше, ніж у серпні 2020 року (100,2 млрд грн).

Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет України на 2021 рік 15 грудня 2020-го. У бюджеті доходи встановлено на рівні 1,098 трлн грн, а витрати - 1,335 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту - 246,6 млн грн.

У січні - травні 2021 року бюджет було перевиконано за надходженнями на 18,3 млрд грн (зібрано 421 млрд грн).

2 липня Міністерство фінансів України повідомляло, що із січня до червня держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 млрд грн. Водночас прем'єр- міністр Денис Шмигаль зазначав 16 липня, що державний бюджет України перевиконано в першому півріччі 2021 року на 6,5% - "35,5 млрд грн "плюсом".



