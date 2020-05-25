Від початку травня виявлено три незаконні врізки до нафтопроводу "Дружба"

АТ "Укртранснафта" знешкодила три незаконні врізки до нафтопроводу "Дружба" з початку травня. Про це інформує пресслужба Укртранснафти, передає УНН.

"Під час земляних робіт працівники АТ "Укртранснафта" виявили чергове несанкціоноване підключення до нафтопроводу "Броди-Держкордон" (МН "Дружба") у Львівській обл. Це вже третя з початку травня незаконна врізка до магістрального нафтопроводу "Дружба", - повідомила пресслужба.

Також повідомляється що на місці зловмисного пошкодження труби було знайдено несанкціонований відвід, який пролягав до подвір'я покинутої будівлі у місті Бібрка Львівської області за 1,7 км від нафтопроводу.

"Аварійно-відновлювальна бригада Товариства оперативно ліквідувала зловмисне пошкодження нафтогону. "Дружба" працює у звичайному режимі та продовжує забезпечувати надійну перекачку нафти для потреб європейських споживачів. За фактом вчинення правопорушення ст. 292 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, працівники безпеки АТ "Укртранснафта" виявили зловмисне пошкодження магістрального нафтопроводу "Дружба" у Львівській області.