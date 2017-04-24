В "Диамантбанк" (Жвании-Мартыненко) ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк".

Согласно данному решению, начата процедура вывода ПАО "Диамантбанк" с рынка путем введением в нем временной администрации сроком на один месяц с 17 час. 00 мин. 24 апреля 2017 в 23 мая 2017 включительно.

Согласно информации, все полномочия временного администратора делегированы Старцевой Татьяне Владимировне сроком на один месяц с 17 час. 00 мин. 24 апреля 2017 в 23 мая 2017 включительно.

Акционерами банка является Давид Жвания (23,8% акций) и бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко (2,5% акций).

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 24-е место (7,4 млрд гривен) среди 93 действующих банков.