В Днепре определили место для тестовой площадки "украинского гиперлупа"

В Днепре выбрали место строительства тестовой площадки для проекта вакуумного поезда, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

"Провели второе заседание рабочей группы HypeUA. Определились с местом строительства тестовой площадки. Все усилия сейчас сконцентрируем на подготовке качественной научной оценки и технической документации в тесном сотрудничестве с Virgin Hyperloop One i DP World Cargospeed. Вдохновила встреча с КБ Южное и Noosphere. С последней, в частности, договорились, что они предоставят своих пять лабораторий для тех украинских команд, которые приобщатся к проекту", - отметил он.

"Наша краткосрочная цель - совместно с Еврокомиссией основать именно в Днепре Центр транспортных инноваций, которые должны иметь не теоретическое, а сугубо практическое измерение имплементации. Беспилотные автомобили, искусственный разум, интернет вещей, Гиперлуп. Будущее не столь далеко, как кто-то бы пытался убедить", - добавил Омелян.

Напомним, в феврале Омелян заявил, что в Украине будут создавать разрабатывать собственный вариант Hyperloop, который будет называться HypeUA.

По словам министра, на отработку технологии потребуется 2-3 года, а тестовая площадка в Днепре нужна для того, чтобы позже можно было начать переговоры с Илоном Маском.

Украинский институт будущего, заявленный в числе участников проекта, сообщил, что строительство "гиперлупа" из Киева в Одессу обойдется в 3,6 млрд долларов. Для окупаемости проекта стоимость билета должна будет составлять 518 гривен по одним расчетам или 4384 гривны по другим.

Hyperloop - это проект вакуумного сверхскоростного поезда, который разрабатывает американский бизнесмен Илон Маск.