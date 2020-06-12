Відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року - МВФ

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, відновлення України після економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, може затягнутися до 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

"На базовому рівні темп економічного зростання буде збільшуватися поступово упродовж наступних років до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в імплементації структурних реформ... Продуктивність не досягне докризового рівня до 2023-2024 року", - йдеться у прогнозі МВФ після схвалення програми фінансової підтримки для України в розмірі 5 млрд дол.

Також у МВФ вказали на те, що ризики через COVID-19 зберігаються, в українського уряду обмежений фіскальний простір, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% в 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% в цьому році. І все це попри фінансування від МВФ, покликане підтримати антикризові заходи, а також попри розблокування додаткового мільярда доларів допомоги від Світового банку і 1,2 мільярда євро від Євросоюзу, йдеться у публікації.

Як зазначає видання, на тлі глибшої рецесії, ніж очікувалося, Національний банк України скоротив облікову ставку на 2% - до найнижчого рівня за весь період незалежності країни (з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року).

Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол