Відсьогодні розпочнеться автоматичне списання боргів українців: як це працює

Міністерство юстиції дозволило банкам списувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. Така автоматична процедура запрацює вже сьогодні.
Наказ Мін'юсту набув чинності 6 квітня, а реалізація почнеться вже сьогодні. Для цього використовуватимуть вже апробовану автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП). Тобто, тепер ця система працюватиме не лише з боргами по аліментах, а й з усіма виконавчими провадженнями: за несплату штрафу через порушення ПДР, за несплату кредиту або відсотків за ним, за борг по комуналці тощо.
Списати борги можуть у всіх людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.
До системи автоматичного списання вже підключено 7 банків. Ось їх перелік:
1. "ТАСКОМБАНК"
2. "ПРИВАТБАНК"
3. "Універсал Банк" Монобанк тощо
4. "ОКСІ банк"
5. "БАНК ВОСТОК"
6. "ІНДУСТРІАЛБАНК"
7. "ПроКредит Банк"
Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х.
Як відбуватиметься процедура списання коштів
- державний чи приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;
- банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні надати інформацію;
- виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;
- банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;
- виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;
- банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;
- кошти потрапляють до стягувача боргу.