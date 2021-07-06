Відсьогодні розпочнеться автоматичне списання боргів українців: як це працює

Міністерство юстиції дозволило банкам списувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. Така автоматична процедура запрацює вже сьогодні.

Наказ Мін'юсту набув чинності 6 квітня, а реалізація почнеться вже сьогодні. Для цього використовуватимуть вже апробовану автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП). Тобто, тепер ця система працюватиме не лише з боргами по аліментах, а й з усіма виконавчими провадженнями: за несплату штрафу через порушення ПДР, за несплату кредиту або відсотків за ним, за борг по комуналці тощо.

Списати борги можуть у всіх людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.

До системи автоматичного списання вже підключено 7 банків. Ось їх перелік:

1. "ТАСКОМБАНК"

2. "ПРИВАТБАНК"

3. "Універсал Банк" Монобанк тощо

4. "ОКСІ банк"

5. "БАНК ВОСТОК"

6. "ІНДУСТРІАЛБАНК"

7. "ПроКредит Банк"

Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х.

Як відбуватиметься процедура списання коштів