Відсьогодні змінюються тарифи на доставку газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змінила тарифи на послуги розподілу природного газу з 1 липня. Про це йдеться у проектах постанов No3014-3051 та No3053-3056 НКРЕКП, передає УНН.

Згідно з документом, з 1 липня відбулися зміни запланованих підвищень тарифів на розподіл газу.

Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%, інформує Консультаційний центр для населення "ГазПравда". Хоча раніше тарифи з липня планували збільшити одразу на 20%. Однак 24 червня НКРЕКП внесла зміни до свого торішнього рішення, яким встановлювала нові тарифи на розподіл газу.

Зокрема, згідно з проектами постанов НКРЕКП, буде зміна цього тарифу для Мелітопольгазу (до 1,31 грн, замість 1,40), Сумигазу (до 0,85, замість 0,94 запланованих, раніше тариф був 0,91), Чернівцігазу (до 1,20 замість 1,35 запланованих), Одесагазу (79 коп замість 81 запланованих), Уманьгазу (1 грн, замість 1,09 запланованих), Гадячгазу (1,04 грн замість 1,13 запланованих) та Запоріжгазу (63 коп за кубометр без ПДВ замість 69 копійок).

При цьому, взагалі не зміниться тариф для Київгазу, Донецькоблгазу, Харківміськгазу, Коростишівгазу, Кременчукгазу та Тернопільміськгазу.