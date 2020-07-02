Відставка Смолія ставить під сумнів незалежність Нацбанку - ЄБРР

В Європейському банку реконструкції і розвитку висловили серйозне занепокоєння стосовно відставки глави Національного банку Якова Смолія.

Про це пише видання LB.

"Керівництво України повинно діяти швидко і рішуче, щоб уникнути будь-яких сумнівів у незалежності Національного банку України", - йдеться в повідомленні банку.

В ЄБРР відзначили, що незалежність НБУ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності, і ця незалежність користується безпрецедентним визнанням і авторитетом.

Європейський банк реконструкції і розвитку - найбільший фінансовий інвестор в Україні. З початку діяльності в країні банк взяв на себе зобов'язання по наданню майже 15 млрд євро в рамках 466 проєктів.

Євросоюз відреагував на заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, попередивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності НБУ.

Раніше ексголова Національного банку України Яків Смолій написав, що подав у відставку через політичний тиск на центробанк.

Як відомо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій повідомив, що подає у відставку через політичний тиск.

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