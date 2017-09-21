В ЕБРР опасаются замедления реформ в Украине после эмиссии евробондов

Власти Украины могут ослабить реформаторские усилия после успешного размещения еврооблигаций на этой неделе, и такая пауза может затянуться до завершения выборов в 2019 году, опасается управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Момент, который меня больше беспокоит: очень успешно на этой неделе были эмитированы евробонды. Это означает, что положение (для властей) стало удобнее, что ослабится давление на реформы", - сказал он на Украинском финансовом форуме в Одессе 21 сентября.

Малиж добавил, что сейчас наступает зимний период, который в случае отсутствия давления о необходимости продолжать реформы может затянуться до выборов.

Он, в частности, назвал "откатом назад" недавнее решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подать в отставку, сообщив, что в настоящее время банк совместно с украинской стороной работает над разрешением этой проблемы и надеется решить этот кризис.

"Наша задача - с реформаторами в правительстве не допустить такого развития событий. Нужно не сдаваться, а усиливать наши силы", - подчеркнул управляющий директор ЕБРР.

Малиж отметил, что три года назад мало кто мог представить, что стране удастся добиться стольких успехов в реформах, в частности, решить проблему "Приватбанка", ликвидировать разницу в ценах на газ или создать систему "Прозорро".

Представитель ЕБРР также поддержал новый законопроект о приватизации, в разработке которого участвовали международные финансовые организации.

Ранее сообщалось, что Украина привлекла от размещения еврооблигаций $ 3 млрд.

Как сообщили в Министерстве финансов, новый выпуск еврооблигаций пойдет на уменьшение долговой нагрузки и финансирование общего фонда госбюджета.

По материалам: Интерфакс-Украина