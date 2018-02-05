В ЕБРР заявили о внутреннем сопротивлении реформам в Украине

Согласно графику программы финансирования Украины от МВФ, страна должна была получить уже 12-й транш, но по факту Украина получила лишь 4-й

В Украине до сих пор остается значительным внутреннее сопротивление реформам по созданию антикоррупционного суда и урегулированию методики расчета цены на газ для населения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил управляющий директор Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

В частности, Малиж назвал реформы самым эффективным путем для выхода на международный рынок капитала, что необходимо Украине для дальнейшего финансирования. "К сожалению, то, что мы видим сейчас, - это задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. И, кстати, хочу отметить, что эта задержка существенная. Ведь если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-й транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года, - ред.) и не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает", - отметил Малиж.

Он также пояснил, что каждый транш МВФ страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в разных сферах. "Начиная с сентября 2017, было очень много сделано позитивных вещей: парламентом принят закон о приватизации, пенсионная реформа. Но до сих пор на повестке дня остаются открытыми вопросы об урегулировании методики расчета цены на газ для населения и создания Антикоррупционного суда. Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если оно будет продолжаться, Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций", - добавил Малиж.

В то же время он подчеркнул, что нельзя говорить о полной остановке реформ. Однако, по его мнению, Украине следует продолжать их реализацию, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕБРР не прогнозируют серьезных реформ в Украине в 2018 году. "Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", - заявил директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер.