В ЕС назвали условия для предоставления Украине EUR600 млн

Европейский союз предоставит Украине третий транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро после подачи в Верховную Раду проекта закона об отмене моратория на экспорт леса-кругляка. Об этом рассказал посол Европейского союза Хьюг Мингарелли в интервью РБК-Украина.

"Такой проект уже зарегистрирован в Верховной Раде, и это позволит Европейской комиссии начать внутренний процесс консультаций относительно предоставления указанного транша. Положительный результат можно ожидать в течение даже не месяцев, а недель", - заявил дипломат.

Вместе с тем Мингарелли подчеркнул: "Отмена моратория является условием для предоставления третьего транша. В противном случае (если Рада не поддержит законопроект, - ред.) третий транш никогда не будет предоставлен".

Также посол ЕС подчеркнул необходимость усиления борьбы с коррупцией в Украине, и отметил еще несколько условий со стороны ЕС по траншу - государственное управление, фискальная политика, энергетика и юстиция, а также дерегуляции и таможня.

Как сообщал MIGnews.com.ua, посол Европейского союза Хьюг Мингарелли утверждает, что украинская экономика страдает из-за блокады Донбасса.