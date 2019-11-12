В "ЕС" считают задержание Писарука"вендеттой" Коломойского

В политической партии "Европейская солидарность" считают, что задержание председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарука является местью украинского бизнесмена Игоря Коломойского за национализацию ПриватБанка и проведение в Украине банковской реформы.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном во вторник на сайте "ЕС".

"Силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарука, известного специалиста в международном финансовом мире - это часть "вендетты", которую олигарх Игорь Коломойский объявил не только экс- должностным лицам Национального банка, но и всей банковской системе Украины. Это месть профессионалам, которые провели в Украине банковскую реформу, признанную мировыми финансовыми экспертами одной из самых успешных. Это банальная расправа с командой Валерии Гонтаревой за национализацию ПриватБанка", - говорится в заявлении.

В партии напомнили, что несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после увольнения Писарука из НБУ, "заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов".

В "Европейской солидарности" также убеждены, что дело против Писарука носит исключительно заказной политический характер.

Как сообщал Укринформ, детективы НАБУ сообщили о подозрении восьми лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "VAB Банк". Среди них - бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, а также экс-директор Генерального департамента банковского надзора, бывший и.о. начальника управления НБУ по г. Киев и Киевской обл., экс-глава наблюдательного совета ПАО "VAB Банк", экс-заместитель председателя правления ПАО "VAB Банк" и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "VAB Банк".

Отмечается, что действия всех лиц квалифицированы по ч.5. ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

В настоящее время Высший антикоррупционный суд в Киеве рассматривает вопрос об избрании меры пресечения и залога в отношении бывших работников НБУ, которых НАБУ обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB Банку в 2014 году.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий прервал зарубежную командировку из-за информации о задержании должностных лиц НБУ.

Правление Нацбанка прибыло в суд и готово выступить поручителем экс- работников НБУ.