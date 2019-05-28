В ЕС ввели в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)

В Евросоюзе 28 мая ввели в обращение новые купюры - 100 и 200 евро

Банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн, передает DW.

Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро.

Также новые купюры имеют дополнительные элементы защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, на купюрах есть голограмма, которая меняется при поворачивании. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. В Центробанке ЕС ожидают, что новый дизайн купюр позволит решить проблему с фальшивомонетчиками.

Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.