В Еврокомиссии рассказали о деталях газовых переговоров в Берлине

По словам представителя Еврокомиссии, договоренности включают объемы транзита газа, тарифы и вопросы решения арбитражей между Украиной и РФ

В Берлине на трехсторонних газовых переговорах были достигнуты договоренности, которые включают объемы транзита газа, тарифы и вопросы решения арбитражных споров между Украиной и РФ. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим МакФи на брифинге в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"Мы считаем, что это очень хорошие и позитивные новости для Европы и для наших партнеров в этих переговорах. Достигнутое вчера соглашение включает ключевые договоренности, необходимые для продолжения транспортировки российского газа через Украину в Европу с 1 января", - сказал МакФи.

По его словам, соглашение еще должны оценить на политическом уровне в России и Украине. "Еврокомиссия ожидает, что оно будет утверждено как можно скорее", - добавил МакФи.

При этом он не смог объяснить, почему переговоры продолжатся сегодня в Минске, а не в Берлине. "Но я могу заверить, что вице-президент Шефчович остается на связи с обеими сторонами", - уточнил МакФи.

19 декабря состоялись трехсторонние переговоры в Берлине, в ходе которых Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между Украиной, Евросоюзом и Россией состоятся в Минске.

По информации Reuters, Россия предложила выплатить Украине около $3 млрд за прекращение судебного разбирательства по газовому долгу.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам споров между Нафтогазом и Газпромом на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской $2,56 млрд.

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия могут подписать новый транзитный контракт "лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий".

В ноябре исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что подписание нового контракта по транзиту газа не повод для отказа от судебных разбирательств между Газпромом и Нафтогазом.