В Европарламенте поддержали идею сворачивания "Северного потока-2"

Европарламент считает необходимым свернуть проект строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в одобренном во вторник докладе ЕП О политических отношениях между Европейским союзом и Россией.

Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте организации.

"Европарламент подчеркивает, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но в то же время он указывает на то, что газопровод Северный поток - 2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, что ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам - и поэтому должен быть остановлен", - говорится в тексте доклада.

Также Европарламент "выражает сожаление по поводу политики России, выражающейся в использовании ее энергетических ресурсов в качестве политического инструмента для оказания, поддержания и усиления своего политического влияния и давления на зону, которую РФ считает своей сферой влияния. А также для воздействия на конечных потребителей".

При этом в докладе подчеркивается, что "никакие новые проекты не должны осуществляться без предварительной юридической оценки их правового соответствия законодательству ЕС и согласованным политическим приоритетам".

В документе отмечается также, что Евросоюз "остается приверженным завершению проекта создания Европейского энергетического союза и задаче обеспечения диверсификации своих энергоресурсов".

Также в тексте говорится, что "существует потребность в создании более надежной и более стратегической энергетической инфраструктуры в Евросоюзе, его государствах-членах и в странах Восточного партнерства с тем, чтобы повысить их устойчивость к российским гибридным действиям".

Европарламент "поддерживает скорейшее завершение формирования интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров", указывается в документе.

Кроме того, в принятом докладе говорится, что Европарламент больше не рассматривает Россию в качестве стратегического партнера.

Напомним, накануне сообщалось, что США готовят санкции против Северного потока-2. В Кремле угрозы США назвали "рэкетом" и заявили о попытках недобросовестной конкуренции.

Напомним, 13 февраля 2019 года представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в ночь на среду в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта "Северный поток-2".

В Еврокомиссии пояснили, что целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечение того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводам в и из третьих стран.